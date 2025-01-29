Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина arrow

В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина

29 января 2025 05:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в Киеве 29 января
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: NTA
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 29 января. Ее причиной стали вражеские БпЛА, которые приближаются к городу. 

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Тривога в Киеве 29 января

Сигнал воздушной тревоги в в Киеве объявили в 05:27. Через несколько минут военные уточнили, что на столицу летят ударные беспилотники россиян.

"БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления", — говорится в сообщении ВС.

Отметим, что враг атакует Украину дронами и в ряде других областей.

Обновлено в 05:55

В это время в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:32 сигнал продолжался в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областях.

В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что минувшей ночью враг пытался атаковать Украину большим количеством дронов. В связи с этим тревога была в большинстве областей нашей страны.

Также мы писали, что минувшей ночью в Киевской области прогремели звуки взрывов. Силы ПВО сбивали вражеские БпЛА, которые угрожали украинцам.

Киев дрон Шахид-136 воздушная тревога дроны война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

06:30 Цены на ячмень в конце января — стоимость зерна в Украине

06:30 Неявка по боевой повестке — какими будут действия ТЦК

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

06:15 РФ атаковала Киев — обломки БпЛА упали возле станции метро

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:10 Пенсия по инвалидности третьей группы — суммы в 2025 году

06:02 Телефоны для пенсионеров — 5 лучших моделей в 2025 году

06:01 Арест счетов — почему клиенты жалуются на Ощадбанк

05:50 Рубио и Каллас обсудили санкции против РФ и усиление обороны ЕС

Срочная новость

05:47 В Киеве прогремел взрыв

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

06:30 Цены на ячмень в конце января — стоимость зерна в Украине

06:30 Неявка по боевой повестке — какими будут действия ТЦК

06:15 РФ атаковала Киев — обломки БпЛА упали возле станции метро

06:10 Пенсия по инвалидности третьей группы — суммы в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:02 Телефоны для пенсионеров — 5 лучших моделей в 2025 году

06:01 Арест счетов — почему клиенты жалуются на Ощадбанк

05:50 Рубио и Каллас обсудили санкции против РФ и усиление обороны ЕС

Срочная новость

05:47 В Киеве прогремел взрыв

05:32 В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

28 января 2025

06:40 Новые цены на лом меди — стоимость цветных металлов в январе

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

05:45 Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС

27 января 2025

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
Text

17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

Text

13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

Text

13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

Text

10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

Text

08:00 НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать