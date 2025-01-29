Воздушная тревога в Киеве 29 января

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: NTA

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 29 января. Ее причиной стали вражеские БпЛА, которые приближаются к городу.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Сигнал воздушной тревоги в в Киеве объявили в 05:27. Через несколько минут военные уточнили, что на столицу летят ударные беспилотники россиян.

"БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления", — говорится в сообщении ВС.

Отметим, что враг атакует Украину дронами и в ряде других областей.

Обновлено в 05:55

В это время в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:32 сигнал продолжался в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что минувшей ночью враг пытался атаковать Украину большим количеством дронов. В связи с этим тревога была в большинстве областей нашей страны.

Также мы писали, что минувшей ночью в Киевской области прогремели звуки взрывов. Силы ПВО сбивали вражеские БпЛА, которые угрожали украинцам.