Из-за угрозы беспилотников в Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве воздушная тревога — чем враг атакует столицу
Российские оккупанты в очередной раз атакуют Киев. В столице объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КГГА.
Что известно об угрозе в воздухе
Местные власти информируют, что на Киев надвигаются дроны-камикадзе российских оккупантов. Всех призывают направляться в укрытия и ждать там до отмены воздушной угрозы.
Ситуация с тревогами в Украине
На 06:21 согласно данным мониторингового сервиса Ukrainealarm, враг осуществляет атаки на Черниговскую, Киевскую, Луганскую и Донецкую области.
Мы сообщали, что под вражеским огнем оказались два района Днепропетровской области. Оккупанты РФ атаковали жилые кварталы и объекты инфраструктуры дронами и артиллерией.
А также в Закарпатской ОГА раскрыли подробности ночной атаки РФ по Мукачево 21 августа.
Читайте Новини.LIVE!