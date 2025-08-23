Из-за угрозы беспилотников в Киеве объявили воздушную тревогу

Срочная новость

Российские оккупанты в очередной раз атакуют Киев. В столице объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА.

Что известно об угрозе в воздухе

Сообщение КГГА. Фото: Скриншот

Местные власти информируют, что на Киев надвигаются дроны-камикадзе российских оккупантов. Всех призывают направляться в укрытия и ждать там до отмены воздушной угрозы.

Ситуация с тревогами в Украине

Воздушные тревоги в Украине. Фото: Скриншот

На 06:21 согласно данным мониторингового сервиса Ukrainealarm, враг осуществляет атаки на Черниговскую, Киевскую, Луганскую и Донецкую области.

Мы сообщали, что под вражеским огнем оказались два района Днепропетровской области. Оккупанты РФ атаковали жилые кварталы и объекты инфраструктуры дронами и артиллерией.

А также в Закарпатской ОГА раскрыли подробности ночной атаки РФ по Мукачево 21 августа.