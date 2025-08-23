Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве воздушная тревога — чем враг атакует столицу

В Киеве воздушная тревога — чем враг атакует столицу

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 06:00
Из-за угрозы беспилотников в Киеве объявили воздушную тревогу
Срочная новость

Российские оккупанты в очередной раз атакуют Киев. В столице объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА.

Реклама
Читайте также:

Что известно об угрозе в воздухе

В Киеве воздушная тревога — чем враг атакует столицу - фото 1
Сообщение КГГА. Фото: Скриншот

Местные власти информируют, что на Киев надвигаются дроны-камикадзе российских оккупантов. Всех призывают направляться в укрытия и ждать там до отмены воздушной угрозы.

Ситуация с тревогами в Украине

В Киеве воздушная тревога — чем враг атакует столицу - фото 2
Воздушные тревоги в Украине. Фото: Скриншот

На 06:21 согласно данным мониторингового сервиса Ukrainealarm, враг осуществляет атаки на Черниговскую, Киевскую, Луганскую и Донецкую области.

Мы сообщали, что под вражеским огнем оказались два района Днепропетровской области. Оккупанты РФ атаковали жилые кварталы и объекты инфраструктуры дронами и артиллерией.

А также в Закарпатской ОГА раскрыли подробности ночной атаки РФ по Мукачево 21 августа.

Киев ПВО воздушная тревога атака дрон-камикадзе
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации