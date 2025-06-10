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Главная Киев В Киеве повторно прогремели взрывы

В Киеве повторно прогремели взрывы

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Дата публикации 10 июня 2025 01:55
Взрывы в Киеве 10 июня из-за дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 10 июня. Россияне атакуют столицу дронами.

Об этом сообщает Новини.LIVE и канал Воздушных сил ВСУ.

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Новые звуки взрывов были слышны в столице примерно в 01:51. За несколько минут до этого военные предупредили, что "Шахеды", которые фиксировались в Киевской области, теперь летят на Киев.

Уже в 01:55 Воздушные силы ВСУ проинформировали, что есть угроза применения баллистического вооружения с северо-востока. После этого в направлении Киева фиксировалась ракета.

Вибухи у Києві 10 червня через дрони - фото 1
Предупреждение от военных об угрозе. Фото: скриншот

Отметим, что после сообщения о ракете в столице был слышен минимум один громкий взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:55 карта воздушных тревог выглядит так.

Вибухи у Києві 10 червня через дрони - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что менее часа назад звуки взрывов раздавались в Одессе. Враг массированно атаковал город дронами.

Также мы писали, что поздно вечером, 10 июня, взрывы были слышны в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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