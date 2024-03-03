В Киеве пожар — вероятно, горит киностудия
3 марта 2024 11:49
Пожарный автомобиль и карета скорой. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Киева
В Киеве вблизи станции метро "Шулявская" виден столб дыма. Пока нельзя точно сказать, что именно горит.
Об этом сообщают местные паблики в воскресенье, 3 марта.
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В Киеве, в районе Шулявки, произошел пожар. Причины пожара, а также что именно горит, неизвестно.
Пользователи Telegram-каналов предполагают, что горит киностудия имени Довженко.
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