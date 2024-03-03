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В Киеве пожар — вероятно, горит киностудия

3 марта 2024 11:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве пожар — вероятно, горит киностудия
Пожарный автомобиль и карета скорой. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Киева
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве вблизи станции метро "Шулявская" виден столб дыма. Пока нельзя точно сказать, что именно горит.

Об этом сообщают местные паблики в воскресенье, 3 марта.

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В Киеве, в районе Шулявки, произошел пожар. Причины пожара, а также что именно горит, неизвестно.

Пользователи Telegram-каналов предполагают, что горит киностудия имени Довженко.

обстрел
Дым на Шулявке. Фото: Telegram
пожар
Столб дыма в Киеве. Фото: Telegram

Также мы писали, что в Измаиле в ночь на 18 февраля произошел масштабный пожар одноэтажного частного дома. На пепелище спасатели обнаружили тело молодого человека.

В Одесской области произошло возгорание в частном секторе. В селе Молодежное загорелся деревянный сарай, в котором находились домашние животные.

Киев
скорая помощь
пожар
Украина
пожарная опасность
огонь

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