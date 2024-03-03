В Киеве пожар — вероятно, горит киностудия

Пожарный автомобиль и карета скорой. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Киева

В Киеве вблизи станции метро "Шулявская" виден столб дыма. Пока нельзя точно сказать, что именно горит.

Об этом сообщают местные паблики в воскресенье, 3 марта.

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В Киеве, в районе Шулявки, произошел пожар. Причины пожара, а также что именно горит, неизвестно.

Пользователи Telegram-каналов предполагают, что горит киностудия имени Довженко.

Дым на Шулявке. Фото: Telegram

Столб дыма в Киеве. Фото: Telegram

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