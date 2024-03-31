В Киеве раздаются взрывы

В Киеве раздался ряд взрывов
В Киеве утром, 31 марта, в 05:15 прозвучал ряд взрывов. Воздушные силы ВСУ отбивают вражескую атаку на столицу.
Об этом сообщает ряд каналов в Telegram .
Ракетная атака на Киев 31 марта
В Киеве начала работать ПВО. В Воздушных силах ВСУ отметили, что ряд ракет меняют свой курс. Часть из них нацелена на столицу — остальные распределены на северные области и частично на запад Украины.
Мониторинговые каналы Telegram также отметили, что ракеты постоянно меняют свой курс.
Воздушная тревога в Украине
По состоянию на 05.27 утра в Украине провозглашена масштабная воздушная тревога.
Напомним, в полночь, 31 марта, мониторинговые каналы предупреждали о взлете группы бомбардировщиков Ту-95. Также, 31 марта , россияне в очередной раз обстреляли Харьков .
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