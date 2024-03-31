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В Киеве раздался ряд взрывов

31 марта 2024 05:17
обновлено: 05:29
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Киеве раздаются взрывы
Ракетная атака на Киев. Фото иллюстративный: Reuters
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Киеве утром, 31 марта, в 05:15 прозвучал ряд взрывов. Воздушные силы ВСУ отбивают вражескую атаку на столицу.

Об этом сообщает ряд каналов в Telegram .

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Ракетная атака на Киев 31 марта

В Киеве начала работать ПВО. В Воздушных силах ВСУ отметили, что ряд ракет меняют свой курс. Часть из них нацелена на столицу — остальные распределены на северные области и частично на запад Украины.

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Сообщения ПС ВСУ. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы Telegram также отметили, что ракеты постоянно меняют свой курс.

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Сообщение мониторингового канала. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 05.27 утра в Украине провозглашена масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога
Карта воздушных тревог в Украине 31 марта 05:28. Фото: скриншот

Напомним, в полночь, 31 марта, мониторинговые каналы предупреждали о взлете группы бомбардировщиков Ту-95. Также, 31 марта , россияне в очередной раз обстреляли Харьков .

Киев
взрыв
ППО
воздушная тревога

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