Взрывы в Киеве ночью 1 марта — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Киеве прогремели ночью, 1 марта. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"В столице работают силы ПВО", — подчеркнул Кличко.

Он призвал людей находиться в укрытиях.

Пост Кличко. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о беспилотнике в районе Киева.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 28 февраля российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе зафиксированы разрушения.

Впоследствии стало известно, что один из дронов попал по медицинскому учреждению, в котором находились люди.