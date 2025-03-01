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В Киеве прогремели мощные взрывы — какая угроза

1 марта 2025 01:05
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Киеве ночью 1 марта — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Киеве прогремели ночью, 1 марта. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"В столице работают силы ПВО", — подчеркнул Кличко.

Он призвал людей находиться в укрытиях.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о беспилотнике в районе Киева.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 1 березня
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 28 февраля российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе зафиксированы разрушения.

Впоследствии стало известно, что один из дронов попал по медицинскому учреждению, в котором находились люди.

Виталий Кличко Киев война взрыв ПВО
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