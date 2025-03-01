Взрывы в Киеве ночью 1 марта — что известно

В Киеве прогремели мощные взрывы — какая угроза
Взрывы в Киеве прогремели ночью, 1 марта. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Взрывы в Киеве
"В столице работают силы ПВО", — подчеркнул Кличко.
Он призвал людей находиться в укрытиях.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о беспилотнике в районе Киева.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, 28 февраля российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе зафиксированы разрушения.
Впоследствии стало известно, что один из дронов попал по медицинскому учреждению, в котором находились люди.
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