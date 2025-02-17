Взрывы в Киеве 17 февраля - подробности КГВА

Дым поднимается в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

В Киеве вечером 17 февраля раздались громкие взрывы. В небе над столицей работают силы ПВО по российским ударным дронам.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

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Взрывы в Киеве 17 февраля

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте правила безопасности", — отметили в администрации.

Также в КГВА добавили, что в небе над столицей все еще есть цели РФ.

Сообщение КГВА в Telegram. Фото: скриншот

В то же время в Киевской областной военной администрации сообщили о работе украинских защитников по БпЛА в регионе.

Сообщение Киевской ОВА в Telegram. Фото: скриншот

Воздушные силы также предупреждают жителей Киева об угрозе ударных дронов с севера. Сейчас в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу, в частности "покраснели" Киевская область и Киев.

Сообщение Воздушных сил в Telegram. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером 17 февраля взрывы раздавались в Сумах. В городе объявили сигнал воздушной тревоги в связи с движением ударных дронов.

Также громко было днем 17 февраля в Харькове. По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, силы ПВО работали по российским целям.