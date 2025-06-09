Взрывы в Киеве 9 июня из-за дронов

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас снова, в ночь на 9 июня. Враг пытается атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Повторные взрывы в Киеве в ночь на 9 июня

"В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 00:36.

За несколько минут до этого начальник КГВА Тимур Ткаченко предупредил, что в разных областях фиксируются вражеские цели, и они в том числе могут лететь на столицу. Поэтому возможна работа ПВО.

"Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей на окраинах Киева. Будет работать ПВО, может быть громко. Находитесь в укрытиях", — написал он.

Тем временем Повторные силы ВСУ по состоянию на 00:40 фиксируют БпЛА в следующих регионах.

Предупреждение военных о фиксации дронов. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию 00:39 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад в Киеве также раздавались взрывы. Город тоже пытались атаковать дроны.

Также мы писали, что 7 июня вечером, взрывы прогремели в Харькове. Враг атаковал город авиабомбами.