Взрывы в Киеве 9 июня из-за дронов

В Киеве прогремели повторные взрывы — что произошло
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас снова, в ночь на 9 июня. Враг пытается атаковать столицу дронами.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".
Повторные взрывы в Киеве в ночь на 9 июня
"В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 00:36.
За несколько минут до этого начальник КГВА Тимур Ткаченко предупредил, что в разных областях фиксируются вражеские цели, и они в том числе могут лететь на столицу. Поэтому возможна работа ПВО.
"Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей на окраинах Киева. Будет работать ПВО, может быть громко. Находитесь в укрытиях", — написал он.
Тем временем Повторные силы ВСУ по состоянию на 00:40 фиксируют БпЛА в следующих регионах.
Где объявили тревогу
По состоянию 00:39 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что около часа назад в Киеве также раздавались взрывы. Город тоже пытались атаковать дроны.
Также мы писали, что 7 июня вечером, взрывы прогремели в Харькове. Враг атаковал город авиабомбами.
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