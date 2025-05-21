Взрывы в Киеве 21 мая

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: Владимир Зеленский/Telegram

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, в ночь на 21 мая. В столице на фоне атаки дронов работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 21 мая

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", — говорится в сообщении в 03:42.

В то же время Ткаченко тоже подтвердил, что силы ПВО работают по вражеским беспилотникам.

Обновлено в 04:09

Кроме Киева, звуки взрывов прозвучали в Киевской области. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в этот момент в регионов работают силы ПВО, поскольку зафиксировано движение вражеских дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:44 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что воздушную тревогу в Киеве объявили около 15 минут назад.

Также мы писали, что звуки взрывов в Киеве раздавались также в ночь на 16 мая. Тогда тоже была угроза применения дронов.