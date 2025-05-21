Взрывы в Киеве 21 мая

В Киеве прогремели взрывы
Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, в ночь на 21 мая. В столице на фоне атаки дронов работает ПВО.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация и начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Звуки взрывов в Киеве в ночь на 21 мая
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", — говорится в сообщении в 03:42.
В то же время Ткаченко тоже подтвердил, что силы ПВО работают по вражеским беспилотникам.
Обновлено в 04:09
Кроме Киева, звуки взрывов прозвучали в Киевской области. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в этот момент в регионов работают силы ПВО, поскольку зафиксировано движение вражеских дронов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:44 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что воздушную тревогу в Киеве объявили около 15 минут назад.
Также мы писали, что звуки взрывов в Киеве раздавались также в ночь на 16 мая. Тогда тоже была угроза применения дронов.
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