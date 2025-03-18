Взрывы в Киеве 18 марта — работают силы ПВО

В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО
Взрывы в Киеве прогремели утром, 18 марта. Российская армия выпустила на столицу ударные дроны. В городе работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации и в Воздушных силах ВСУ.
Взрывы в Киеве 18 марта
Около 09:02 в Киеве и области объявили воздушную тревогу.
В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских ударных дронов.
Незадолго после этого в ОВА сообщили о дронах в воздушном пространстве области и города. По целям работала ПВО.
В то же время местных жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
Напомним, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Под ударом оказалась критическая инфраструктура, что привело к обесточиванию тысячи абонентов.
Кроме того, вечером 17 марта взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области.
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