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В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО

18 марта 2025 09:18
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Киеве 18 марта — работают силы ПВО
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Киеве прогремели утром, 18 марта. Российская армия выпустила на столицу ударные дроны. В городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации и в Воздушных силах ВСУ.

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Около 09:02 в Киеве и области объявили воздушную тревогу.

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Скриншот сообщения КМВА

В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских ударных дронов.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Незадолго после этого в ОВА сообщили о дронах в воздушном пространстве области и города. По целям работала ПВО.

В то же время местных жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

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Скриншот сообщения Киевской ОГА

Напомним, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Под ударом оказалась критическая инфраструктура, что привело к обесточиванию тысячи абонентов.

Кроме того, вечером 17 марта взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области.

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