Взрывы в Киеве 18 марта — работают силы ПВО

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Киеве прогремели утром, 18 марта. Российская армия выпустила на столицу ударные дроны. В городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации и в Воздушных силах ВСУ.

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Взрывы в Киеве 18 марта

Около 09:02 в Киеве и области объявили воздушную тревогу.

Скриншот сообщения КМВА

В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских ударных дронов.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Незадолго после этого в ОВА сообщили о дронах в воздушном пространстве области и города. По целям работала ПВО.

В то же время местных жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Скриншот сообщения Киевской ОГА

Напомним, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Под ударом оказалась критическая инфраструктура, что привело к обесточиванию тысячи абонентов.

Кроме того, вечером 17 марта взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области.