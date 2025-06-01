Взрывы в Киеве 1 июня из-за баллистики и дронов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 1 июня. Россияне используют для атаки баллистику в дронах.

Об этом в Telegram сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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Звуки взрывов Киеве в ночь на 1 июня

Отметим, что серия взрывов была слышна примерно в 01:44. Через несколько минут Ткаченко уточнил, в чем дело.

"Враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", — написал он.

Кроме того, на канале КМВА тоже подтвердили информацию о комбинированной атаке.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:51 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад звуки взрывов прозвучали в Киевской области. В регионе фиксировались БпЛА, по которым работали силы ПВО.

Также мы писали, что этой ночью взрывы слышали в Запорожской области. Военные предупреждали, что в направлении областного центра летит дрон.