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В Киеве произошел взрыв на радиостанции Армия FM — что известно

19 января 2025 17:56
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрыв на радиостанции в Киеве 19 января - ведущую Армия FM госпитализировали
Взрывотехническая служба. Иллюстративное фото: euam-ukraine
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве в воскресенье, 19 января, произошел взрыв боеприпаса на радиостанции "Армія FM". Ведущую с ранениями госпитализировали, она под наблюдением врачей.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Facebook.

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Взрыв на радиостанции 19 января

Сегодня в Печерское управление полиции Киева поступило сообщение о взрыве на радиостанции. На месте правоохранители предварительно установили, что причиной инцидента стал армейский взрыватель, который находился в помещении как экспонат.

Боеприпас взорвался в эфире Армия FM
Последствия взрыва. Фото: Київ Оперативний

В результате взрыва женщину 1999 года рождения с осколочными ранениями руки и живота госпитализировали. Полиция начала уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Скриншот поста полиции

Суспільне со ссылкой на комментарий представителей радиостанции пишет, что сейчас жизни ведущей ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Там уточнили, что боеприпас находился в студии еще с 2019 года. Его принес гость-военнослужащий, который заявил, что это макет боеприпаса.

А УП со ссылкой на комментарий правоохранителей отметили, что взрыв произошел когда ведущая во время эфира взяла взрыватель и начала им манипулировать в руках.

Напомним, в декабре в Днепре возле одного из автомобилей сдетонировало взрывное устройство, погиб военный.

Позже в сети появилось видео момента подрыва взрывчатки возле здания ТЦК и СП.

Подозреваемому в совершении теракта в Днепре избрали меру пресечения — удержание под стражей в течение 60 суток.

Киев взрыв полиция боеприпасы радио

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