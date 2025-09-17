Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоПсихологияВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionШтабВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве и ряде областей объявили тревогу

В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 01:57
Воздушная тревога в Киеве и областях 17 сентября из-за баллистики
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины объявили прямо сейчас, в ночь на 17 сентября. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Тревога в Киеве и областях

В частности, сигнал тревоги в столице объявили в 01:53. Сразу после этого стало известно о баллистике.

"Внимание! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", — написал глава Запорожской ОГА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:57 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Повітряна тривога у Києві та областях 17 вересня через балістику - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что менее часа назад в Кропивницком был слышен взрыв. В направлении города летели дроны.

Также мы писали, что утром, 16 сентября, громкий взрыв прогремел в Харькове. Враг ударил по городу дронами.

Киев обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации