Воздушная тревога в Киеве и областях 17 сентября из-за баллистики

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины объявили прямо сейчас, в ночь на 17 сентября. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Тревога в Киеве и областях

В частности, сигнал тревоги в столице объявили в 01:53. Сразу после этого стало известно о баллистике.

"Внимание! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", — написал глава Запорожской ОГА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:57 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что менее часа назад в Кропивницком был слышен взрыв. В направлении города летели дроны.

Также мы писали, что утром, 16 сентября, громкий взрыв прогремел в Харькове. Враг ударил по городу дронами.