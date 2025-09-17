Воздушная тревога в Киеве и областях 17 сентября из-за баллистики

В Киеве и ряде областей объявили тревогу
Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей Украины объявили прямо сейчас, в ночь на 17 сентября. Причиной сигнала стала угроза баллистики.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Тревога в Киеве и областях
В частности, сигнал тревоги в столице объявили в 01:53. Сразу после этого стало известно о баллистике.
"Внимание! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", — написал глава Запорожской ОГА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:57 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что менее часа назад в Кропивницком был слышен взрыв. В направлении города летели дроны.
Также мы писали, что утром, 16 сентября, громкий взрыв прогремел в Харькове. Враг ударил по городу дронами.
