Воздушная тревога в Киеве и областях 28 мая из-за баллистики

Ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и областях объявили прямо сейчас, в ночь на 28 мая. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

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Тревога в Киеве и областях в ночь на 28 мая

Сигнал тревоги в столице объявили в 01:11. Параллельно тревога распространялась в других регионах. Через несколько минут в КГВА подтвердили информацию мониторинговых каналов, что существует угроза баллистики.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 01:13.

Обновлено в 01:23

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 01:16 карта воздушных тревог выглядела так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, утром 27 мая на западе Украины объявили тревогу. Однако как выяснилось впоследствии, сигнал об угрозе был ложным.

Напомним, утром 26 мая, воздушная тревога прозвучала по всей стране. Причиной сигнала стал пуск ракет из стратегических бомбардировщиков РФ Ту-95МС.