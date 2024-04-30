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В Киеве в одном из бизнес-центров разоблачили подпольные казино и колл-центр

30 апреля 2024 16:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве в одном из бизнес-центров разоблачили подпольные казино и колл-центр
Сотрудники БЭБ в помещении подпольного казино. Фото: БЕБ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания. Колл-центр располагался на четвертом.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности во вторник, 30 апреля.

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Детективы Бюро провели ряд обысков по адресу расположения казино и проживания фигурантов уголовного производства.

В игорном заведении детективы изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино. Также были найдены конверты с наличными, которые предназначались победителям игры.

"При обыске жилья одного из фигурантов изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. У мужчины нет официального дохода и не смог объяснить происхождение денег", — отметили в БЭБ.

Директору бизнес-центра, организовавшего работу незаконного казино, было доложено о подозрении в незаконной организации и проведении азартных игр.

подпольное казино
Изъятые карты и фишки. Фото: БЕБ
подпольное казино
Изъятые в подпольном казино деньги. Фото: БЕБ

Подпольный колл-центр

Кроме того, на четвертом этаже того же здания обнаружен колл-центр, работники которого мошенническим способом присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.

Мошенники звонили потерпевшим и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. Получив средства мошенники просто блокировали связь.

"В ходе обыска изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами", — сообщили в БЭБ.

По данному факту детективы БЭБ начали досудебное расследование по делу о мошенничестве.

кол-центр
Следственные действия работников БЭБ. Фото: БЕБ
кол центр
Сотрудник БЭБ в мошенническом колл-центре. Фото: БЕБ

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №9364 об усилении ответственности за незаконное обращение подакцизных товаров. Теперь штрафы за незаконное обращение табака и алкоголя увеличатся.

Одно из предприятий в Одессе в течение четырех лет не платило налог на прибыль. За этот период компания уклонилась от уплаты шести миллионов гривен в государственный бюджет.

Киев
Украина
мошенничество
казино
Криминал
БЕБ

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