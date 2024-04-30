В Киеве в одном из бизнес-центров разоблачили подпольные казино и колл-центр
В Киеве детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания. Колл-центр располагался на четвертом.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности во вторник, 30 апреля.
Разоблачили нелегальное казино
Детективы Бюро провели ряд обысков по адресу расположения казино и проживания фигурантов уголовного производства.
В игорном заведении детективы изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино. Также были найдены конверты с наличными, которые предназначались победителям игры.
"При обыске жилья одного из фигурантов изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. У мужчины нет официального дохода и не смог объяснить происхождение денег", — отметили в БЭБ.
Директору бизнес-центра, организовавшего работу незаконного казино, было доложено о подозрении в незаконной организации и проведении азартных игр.
Подпольный колл-центр
Кроме того, на четвертом этаже того же здания обнаружен колл-центр, работники которого мошенническим способом присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.
Мошенники звонили потерпевшим и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. Получив средства мошенники просто блокировали связь.
"В ходе обыска изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами", — сообщили в БЭБ.
По данному факту детективы БЭБ начали досудебное расследование по делу о мошенничестве.
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