Обстрел Киева 24 мая — в Святошинском районе пожары

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: из открытых источников

Россияне в ночь на 24 мая комбинированно атаковали Киев дронами и баллистикой. В одном из районов сейчас фиксируются пожары.

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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Пожары в Киеве в ночь на 24 мая

"В Святошинском районе зафиксированы пожары по двум адресам. Информация о пострадавших устанавливается", — говорится в сообщении в 01:32.

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Обновлено в 01:51

Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе тоже зафиксированы пожары. В частности, огонь на первом и последнем этажах жилого дома.

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Обновлено в 01:58

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Соломенском районе тоже горит квартира в жилом доме. Экстренные службы уже на месте.

"Также горит нежилое помещение в Святошинском районе", — добавил он через несколько минут.

Напомним, что россияне этой ночью массированно атакуют Киев дронами. Кроме того, были осуществлены пуски баллистических ракет, в результате чего в столице раздавались мощные взрывы.

Также мы писали, что после атаки в Киеве фиксировали падение обломков.