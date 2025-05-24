Обстрел Киева 24 мая — в Святошинском районе пожары

В Киеве после атаки РФ зафиксированы пожары
Россияне в ночь на 24 мая комбинированно атаковали Киев дронами и баллистикой. В одном из районов сейчас фиксируются пожары.
Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Пожары в Киеве в ночь на 24 мая
"В Святошинском районе зафиксированы пожары по двум адресам. Информация о пострадавших устанавливается", — говорится в сообщении в 01:32.
Обновлено в 01:51
Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе тоже зафиксированы пожары. В частности, огонь на первом и последнем этажах жилого дома.
Обновлено в 01:58
Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Соломенском районе тоже горит квартира в жилом доме. Экстренные службы уже на месте.
"Также горит нежилое помещение в Святошинском районе", — добавил он через несколько минут.
Напомним, что россияне этой ночью массированно атакуют Киев дронами. Кроме того, были осуществлены пуски баллистических ракет, в результате чего в столице раздавались мощные взрывы.
Также мы писали, что после атаки в Киеве фиксировали падение обломков.
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