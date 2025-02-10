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В Киеве задержали воров, выдавших себя за иностранных бойцов

10 февраля 2025 11:13
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве банда обворовывала жилье состоятельных киевлян - детали
Работники полиции. Иллюстративное фото: Суспільне Херсон
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве правоохранители разоблачили группу "домушников", которые обворовывали жилье состоятельных жителей столицы. В то же время они выдавали себя за бойцов Интернационального легиона.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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В Киеве задержали украино-грузинскую банду: они выбирали квартиры состоятельных жителей столицы и длительное время наблюдали за домом. А когда дома никого не было, то злоумышленники деактивировали сигнализацию и открывали двери. Участники группы даже устанавливали собственную камеру видеонаблюдения в подъезде дома.

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Место, где хранились вещи. Фото: Киевская городская прокуратура

"По такой схеме обокрали квартиру на улице Круглоуниверситетской, похитив дорогие часы, ювелирные украшения и документы на земельный участок", — уточнили в прокуратуре.

При этом для передвижения по городу мужчины использовали номера, принадлежащие другим автомобилям, а также оклеивали машины символикой ВСУ, надевали военную форму и во время проверки документов представлялись военнослужащими Интернационального легиона.

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Правоохранители провели 19 обысков и изъяли у фигурантов ряд украденных вещей: ювелирные изделия, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, трекеры, камеры наблюдения, автомобильные номера и военную форму.

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Четырех участников задержали и сообщили им о подозрениях, еще двум — объявлены подозрения заочно, их объявят в розыск. Всем злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Скриншот поста прокуратуры
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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киеве объявили подозрение чиновнице КП "ДЭУ Святошинского района", которая переплатила за асфальтобетонную смесь 600 тысяч гривен.

Также мы писали, что на Днепропетровщине разоблачили заместителя командира одной из воинских частей, который украл устройства ночного видения стоимостью почти 4 миллиона гривен.

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