Взрывы в Киеве 3 июля - что известно

Взрыв в Киеве. Иллюстративное фото: кадр из видео

Вечером в четверг, 3 июля, в Киеве прогремели взрывы. Это связано с работой ПВО.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Пост КМВА. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Киеве

"По вражеским целям работает ПВО!" — говорится в сообщении.

Также в КГВА призвали киевлян оставаться в укрытиях до отбоя.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:13 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, утром 3 июля россияне ударили по ТЦК в Полтаве. В результате обстрелов пострадали более 50 человек, еще два человека погибли.

Кроме того, сегодня днем взрывы раздавались в Одессе. Оккупанты били по городу баллистическими ракетами.