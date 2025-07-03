Взрывы в Киеве 3 июля - что известно

В Киеве снова слышны взрывы — что известно
Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 21:10
Взрыв в Киеве. Иллюстративное фото: кадр из видео
Вечером в четверг, 3 июля, в Киеве прогремели взрывы. Это связано с работой ПВО.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
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"По вражеским целям работает ПВО!" — говорится в сообщении.
Также в КГВА призвали киевлян оставаться в укрытиях до отбоя.
Где объявили тревогу
По состоянию на 21:13 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, утром 3 июля россияне ударили по ТЦК в Полтаве. В результате обстрелов пострадали более 50 человек, еще два человека погибли.
Кроме того, сегодня днем взрывы раздавались в Одессе. Оккупанты били по городу баллистическими ракетами.
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