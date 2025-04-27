Взрывы в Киевской области 27 апреля

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киевской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 27 апреля. В регионе зафиксированы вражеские дроны, работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация.

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Звуки взрывов в Киевской области в ночь на 27 апреля

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении в 00:21.

Также в КОВА призвали людей находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину. В частности, не снимать и не фотографировать работу украинских защитников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:27 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что прошлой ночью россияне атаковали дронами Кропивницкий. В результате атаки были разбиты складские помещения.

Также мы писали, что под утро, 26 апреля, враг ударил дронами по Харькову. На месте попадания, был виден дым.