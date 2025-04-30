Взрывы в Киевской области 30 апреля утром

В Киевской области раздаются взрывы — что известно
Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, утром 30 апреля. В регионе зафиксированы дроны, работает ПВО.
Об этом сообщает Telegram Киевской областной военной администрации.
Звуки взрывов в Киевской области 30 апреля утром
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении 06:42.
Также украинцев призвали быть в укрытиях в соблюдать информационную тишину, в частности - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:47 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что вчера вечером, российские оккупанты атаковали Харьков дронами. В результате атаки возникли пожары, разрушения, также десятки людей пострадали.
Кроме того, дроны ударили по Днепру. Из-за атаки повреждены частные дома, есть погибший и пострадавший.
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