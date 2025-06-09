Взрывы в Киевской области 9 июня

Работа мобильной группы ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киевской области раздаются прямо сейчас, поздно вечером 9 июня. Россияне атакуют регион дронами, работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация.

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Звуки взрывов в Киевской области 9 июня вечером 9 июня

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении в 23:32.

Также в Киевской ОВА призвали украинцев придерживаться информационной тишины, а именно — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:26 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад мощные взрывы прогремели в Харькове. Военные предупреждали о движении дронов в направлении города.

Кроме того, вечером 9 июня, взрывы раздавались в Запорожье. Глава ОВА Иван Федоров сообщал о работе ПВО.