Убытки на 475 тысяч: бывшему руководителю КП "Плесо" предъявили подозрение

Подозреваемый. Фото: Национальная полиция Украины

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Бывшему руководителю коммунального предприятия "Плесо" сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств при строительстве артезианской скважины на Троещине. По данным следствия, из-за завышения стоимости работ бюджету Киева был нанесен ущерб в размере более 475 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева, передает Новини.LIVE.

На Троещине выявлены убытки при строительстве скважины

В Киеве бывшему генеральному директору коммунального предприятия "Плесо" объявили подозрение в растрате бюджетных средств. Речь идет о работах по строительству артезианской скважины в зоне отдыха "Троещина" в Деснянском районе столицы.

По данным следствия, в 2024 году КП "Плесо" выступало заказчиком строительства объекта. Победителю тендера поручили выполнение работ, а общая стоимость договора составила почти 3,4 миллиона гривен.

Правоохранители установили, что бывший руководитель предприятия подписал акты приемки выполненных работ, в которых были указаны ложные сведения об объемах использованных материалов и оборудования. Как выяснили эксперты, отдельные показатели в проектно-сметной документации были существенно завышены.

В результате таких действий бюджету Киева был нанесен ущерб в размере более 475 тысяч гривен.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата имущества путем злоупотребления служебным положением. В случае доказательства вины ему может грозить до восьми лет лишения свободы, а также запрет на занятие определенных должностей сроком до трех лет.

Скважина. Фото: Национальная полиция Украины

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