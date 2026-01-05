ГСЧС подтвердила прямое попадание в медучреждение в Киеве

Руины больницы после удара. Фото: ГСЧС Киева

Ночной удар российских войск по медицинскому учреждению в Киеве в ночь на 5 января был прямым попаданием, а не следствием падения сбитого беспилотника. Удар дрона произошел на уровне второго этажа здания, куда дроны типа "Шахед" физически не залетают во время полета над городом.

Об этом заявил представитель ГСЧС Киева Павел Петров в эфире телеканала КИЕВ24.

Россия целенаправленно атаковала больницу в Киеве

По его словам, на момент атаки в больнице находились пациенты отделения интенсивной терапии. Часть из них была подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких, что существенно усложнило эвакуацию после попадания.

Петров сообщил, что в медучреждения госпитализировали трех пострадавших. Двое из них получили отравление продуктами горения, еще одна женщина получила убойные повреждения левого локтевого сустава. Он отметил, что именно пострадавшие с отравлениями могут находиться в более тяжелом состоянии, однако окончательную оценку их здоровья должны предоставлять исключительно врачи.

Также подтверждена гибель мужчины 1995 года рождения, тело которого было обнаружено после атаки. В каком именно отделении он находился на момент удара, пока точно не установлено.

"Попадание произошло на уровне второго этажа, мы же понимаем, что у нас "Шахеды" просто не летают на уровне второго этажа по городу. И это прямое попадание в медицинское учреждение, чистый террор. И к счастью, благодаря противовоздушным силам, что у нас только одна локация, по которой привлекались спасатели", — подчеркнул Павел Петров.

Напомним, по последним данным известно о четырех пострадавших от российской атаки по больнице, двое из которых находятся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Также на российскую атаку отреагировал Владимир Зеленский и рассказал, что будет с больницей.