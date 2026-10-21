Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSODE

Утром в среду, 21 октября, российский беспилотник упал на открытую территорию в Деснянском районе Киева. Загорелись автомобили, припаркованные рядом с местом попадания. К месту удара направляются спасатели, медики и правоохранители.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает Новини.LIVE.

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Что известно об утреннем ударе по Киеву 21 октября

Воздушная тревога в столице была объявлена в 05:19. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о реактивных БпЛА, направляющихся на Сирец, Минский массив, Подол, Видрадный, Вишневое, Святошин, центр города, Лукьяновку, Шулявку и Чоколовку. В 05:43 и 05:59 военные отмечали, что реактивные беспилотники находятся над Киевом, и призывали граждан находиться в укрытиях.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Виталия Кличко сообщал, что в ночь на 21 октября в Киеве под российским обстрелом оказалась энергетика. Беспилотник попал в объект транспортной инфраструктуры в Соломенском районе. Вспыхнул пожар.

Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого писал, что 20 октября Институт Стражеска Национальной академии медицинских наук в Киеве во второй раз подвергся российскому удару. Атака повредила операционную на шестом этаже. В прошлом году в результате обстрела возникли разрушения на четвёртом этаже здания.