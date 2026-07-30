Убежища в киевском метро — в КГГА призвали ввести четкие правила поведения

Люди в укрытии в метро. Фото: Киевский метрополитен

Киевляне часто используют метро в качестве укрытия во время воздушных атак России. В связи с жалобами местных жителей на нехватку места в укрытиях столичного метро необходимо утвердить официальные правила пребывания на станциях.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея в эфире День.LIVE.

Правила поведения в укрытиях метро

Кривошея рассказал, что во время воздушных тревог следует определить четкие правила пользования укрытиями, чтобы люди могли эффективнее использовать имеющееся пространство и не создавали неудобств друг для друга.

Эксперт также прокомментировал идею подводить поезда к платформам, чтобы люди могли переждать опасность в вагонах. Он отметил, что этот вопрос уже обсуждали с руководством Киевского метрополитена, однако реализовать такую инициативу постоянно невозможно из-за ночных технических работ.

"Ночью метрополитен проводит проверку путей и другие технические работы, необходимые для безопасного движения поездов. Именно поэтому постоянно подгонять вагоны к платформам невозможно. Но если путь уже проверен, метрополитен должен принимать меры, чтобы по возможности подавать подвижной состав, и люди могли размещаться в вагонах", — говорится в сообщении.

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Председатель Общественного совета при КГГА также добавил, что одной из причин нехватки места является то, что во время ночных тревог люди пытаются отдыхать лежа, занимая больше пространства.

Как писали Новини.LIVE, на фоне массированных российских атак метрополитен остается одним из самых надежных укрытий для жителей Киева. Из-за большого количества людей, проводящих ночи на станциях, в соцсетях предложили оставлять поезда на платформах, чтобы желающие могли отдохнуть в вагонах.

Так, в киевском метро заявили, что не закрывали станции во время тревоги 30 июля. В эту ночь в метро находились более 56 тысяч жителей столицы.