В Киеве 1 сентября школы могут не открыться: власти игнорируют проблемы

Поврежденные окна в одной из школ после массированного обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Из-за последствий российских ударов и отсутствия финансирования на ремонт часть столичных школ может не открыться 1 сентября. По словам депутата Киевсовета Андрея Витренко, местные власти до сих пор не созвали сессию для выделения необходимых средств.

Об этом Андрей Витренко эксклюзивно рассказал в эфире программы "Київський час".

В Киеве не ремонтируют школы после ударов

Значительная часть учебных заведений столицы рискует не начать работу вовремя. Главной причиной являются повреждения зданий в результате российских атак и промедление с решением проблемы на уровне городских властей. О таких рисках в эфире программы «Киевское время» предупредил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. По его информации, на восстановление учебных заведений до сих пор не выделены бюджетные средства, а специальная сессия горсовета для преодоления этого кризиса не созывается: "Это одна из причин, по которой нужно было созвать внеочередную сессию", — подчеркнул политик.

Он привел в пример Дарницкий район, где проживает сам. По его словам, только в этом районе насчитывается 16 школ, которые подверглись серьезным разрушениям после российских бомбардировок.

"И я уверен, что если ничего не делать, то эти 16 школ не откроют свои двери 1 сентября. Поэтому я вижу угрозу для многих школ Киева, для системы образования Киева — не начать вовремя, не начать качественно новый учебный год", — отметил Витренко.

Отдельно представитель Киевсовета раскритиковал ситуацию с безопасностью, в частности подготовку укрытий. По его мнению, прифронтовые регионы, такие как Харьковская или Черниговская области, уже адаптировались к длительным, порой 20-часовым тревогам. Там местные администрации нашли решения, как организовать доставку и питание детей в таких экстремальных условиях. Учитывая столь серьезные вызовы в сфере безопасности, Витренко сомневается, что Киев и его учебные заведения в полной мере готовы к осеннему началу учебного года.

Как ранее писали Новини.LIVE, в Киеве существует ряд острых проблем с созданием укрытий и финансированием ремонтных работ для обеспечения энергетической стабильности города. Так, по словам политолога Андрея Ковалева, большинство погибших от вражеских атак в Киеве становятся жертвами не прямых попаданий боеприпасов, а от смертоносных осколков, от которых способны уберечь элементарные наземные укрытия, поэтому он призвал городские власти перенимать опыт прифронтовых Харькова и Херсона.

Также продолжается активная подготовка столицы к зимнему периоду и выполнение Плана устойчивости, который, якобы, уже выполнен более чем наполовину. У киевлян остаются опасения относительно стабильности подачи отопления.

Дополняя эту тематику, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ обратил внимание на две критические проблемы Киева: неурегулированность вопроса беспрепятственного доступа жителей к подземным паркингам во время тревог и полное отсутствие строительства современных централизованных убежищ, способных гарантировать усиленную защиту от ракетных угроз.