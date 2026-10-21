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Главная Киев В Киеве БпЛА нанес удар по объекту транспортной инфраструктуры

В Киеве БпЛА нанес удар по объекту транспортной инфраструктуры

Ua ru
21 октября 2026 00:23
Ночью 21 октября 2026 года россияне обстреляли транспортную инфраструктуру Киева facebook.com/DSNSSUMY
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSSUMY

В ночь на среду, 21 октября, российские военные обстреляли Соломенский район Киева. Беспилотник поразил объект транспортной инфраструктуры. Возник пожар. На место атаки прибыли экстренные службы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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РФ уночі 21 жовтня 2026 року обстріляла транспортну інфраструктуру Києва
Скриншот сообщения t.me/vitaliy_klitschko

Обстрел Киева в ночь на 21 октября

В 23:41 20 октября Киевская городская военная администрация сообщила о последствиях российских ударов по двум районам столицы. В Святошинском районе обломки упали на открытой территории. По предварительной информации, пострадавших нет. В Соломенском районе БпЛА попал в территорию нежилого сектора.

Увечері 20 жовтня 2026 року РФ обстріляла Святошинський і Солом'янський райони Києва
Скриншот сообщения t.me/VA_Kyiv

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщал, что 20 октября россияне нанесли удар по Институту Стражеска Национальной академии медицинских наук в Киеве. Под обстрелом оказалась операционная на шестом этаже. Медучреждение уже во второй раз попало под удар: в прошлом году в результате атаки были разрушены помещения на четвертом этаже здания.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко писал, что 20 октября армия РФ обстреляла энергообъект в Шевченковском районе. Атака произошла вечером. Насколько масштабны повреждения — выясняется.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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