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Главная Киев В Киеве и Львове прошли митинги против отставки Федорова: фоторепортаж

В Киеве и Львове прошли митинги против отставки Федорова: фоторепортаж

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Дата публикации 16 июля 2026 11:00
Митинги в Киеве и Львове в связи с отставкой Федорова: фото с акций
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова 16 июля 2026 года. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

В четверг, 16 июля, в Киеве и Львове прошли митинги в поддержку Михаила Федорова после его отставки с поста министра обороны Украины. На акции вышли несколько сотен человек, которые призвали власти пересмотреть это решение и продолжить начатые реформы. Участники протестов держали плакаты с призывами в поддержку Федорова и скандировали лозунги.

Об этом сообщают с места событий журналисты Новини.LIVE.

Мітинг проти відставки Федорова
В Киеве люди вышли на митинг против отставки Федорова. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

Митинг против отставки Федорова в Киеве

В центре Киева, на площади возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, собрались несколько сотен человек. Протестующие выступили против отставки Михаила Федорова и призвали президента Украины Владимира Зеленского оставить его на должности.

Відставка Федорова протести
Акция в поддержку Федорова. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

О проведении митинга организаторы объявили в соцсетях еще накануне.

Мітинг проти відставки Федорова
Люди держат плакаты во время митинга против отставки Федорова в Киеве 16 июля 2026 года. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

Участники пришли с картонными плакатами, среди которых были надписи: "Верните Федорова", "Изменимся или погибнем", "Федоров = ад для русских".

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Протести проти відставки Федорова
Протест в Киеве против отставки Федорова. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Во время акции также звучали лозунги: "Власть — это не шутки", "Позор", "Руки прочь".

Акція в підтримку Федорова
Жители Киева вышли на митинг против отставки Федорова. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Площадь возле театра Франко расположена рядом с Офисом Президента. Именно здесь летом прошлого года проходил так называемый "картонный протест" в поддержку НАБУ и САП.

Во Львове в поддержку Федорова также вышли несколько сотен человек

Аналогичный митинг состоялся и в центре Львова. У памятника Тарасу Шевченко собрались несколько сотен горожан, большинство из которых — молодежь.

Мітинг проти відставки Федорова у Львові
Протесты против отставки Федорова во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Участники держали плакаты с надписями: "Реформа армии должна жить", "Руки прочь от Федорова", "Верните Федорова!".

Львів мітинги проти відставки Федорова
Митинги во Львове против отставки Федорова. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во время митинга участники скандировали: "Реформы! Реформы!".

Львів проти відставки Федорова
Жители Львова вышли на митинг против отставки Федорова 16 июля 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Почему проходят митинги

О возможной отставке Михаила Федорова заговорили после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабинета министров. Накануне стало официально известно, что Федоров покидает пост министра обороны.

Президент объяснил это решение конфликтом между главой Минобороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ожидается, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые изменения в правительстве, в частности назначение нового министра обороны и других членов Кабинета министров.

Новини.LIVE сообщали, что 15 июля 2026 года Михаил Федоров объявил о завершении работы на посту министра обороны и подвел итоги деятельности своей команды. По его словам, за время его пребывания в должности Минобороны модернизировало систему оборонных закупок, усилило развитие дронных и ракетных программ и реализовало ряд важных реформ.

Новини.LIVE писали, что народный депутат Алексей Гончаренко предположил, что после ухода с поста министра обороны Михаил Федоров может остаться работать в государственном секторе. По его словам, среди возможных вариантов — дипломатическая служба, должность в СНБО, Офисе Президента или работа советником главы государства. В то же время Гончаренко подчеркнул, что это его прогноз относительно дальнейшей карьеры Федорова, а не официальная информация о будущем назначении.

Михаил Федоров Киев митинг Львов
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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