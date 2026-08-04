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Главная Киев В Киеве и области температура достигнет +38°: прогноз Укргидрометеоцентра

В Киеве и области температура достигнет +38°: прогноз Укргидрометеоцентра

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Дата публикации 4 августа 2026 16:02
Погода в Киеве 5 августа: синоптики прогнозируют жару до +38°
Люди на сапах. Фото: Reuters

В Киеве и Киевской области 5 августа ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до +38 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Синоптики прогнозируют сильную жару без осадков в регионе

В Киеве и Киевской области в среду, 5 августа, сохранится сухая и жаркая погода.

По прогнозу синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +18…+23 градуса. Днем ожидается сильная жара — столбики термометров поднимутся до +35…+38 градусов.

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В Киеве ночная температура будет несколько выше — +21…+23 градуса. В дневные часы воздух прогреется до +35 градусов.

Жителям региона рекомендуют в жаркий период избегать длительного пребывания на солнце, пить достаточно воды и ограничить физические нагрузки в самое жаркое время суток.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что 4 августа в Киеве правоохранители раскрыли масштабную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу. Операцию провели сотрудники СБУ совместно с пограничниками и Нацполицией. Организатором схемы был 33-летний житель Черкасской области, а поиском желающих выехать занимались сотрудники одного из столичных хостелов.

Новини.LIVE писали, что в Киеве мошенники, выдавая себя за сотрудников СБУ, обманули пенсионеров на сумму более 12,5 миллиона гривен. Злоумышленники звонили пожилым людям и убеждали их передать деньги якобы для проведения проверки.

Киев Укргидрометцентр прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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