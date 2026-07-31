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Главная Киев В Киеве начали демонтаж защитных сооружений с памятников: почему так решили

В Киеве начали демонтаж защитных сооружений с памятников: почему так решили

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 14:19
Охрана памятников во время войны: почему Киев снимает укрытия со скульптур
Памятник Лесе Украинке в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Киевские городские власти меняют подход к сохранению объектов культурного наследия и постепенно демонтируют защитное укрытие из мешков, металла и дерева, которое было установлено весной 2022 года. Работы возле памятника Лесе Украинке вызвали дискуссию среди горожан относительно целесообразности открытия памятников во время войны, однако в КГГА подчеркивают, что из-за длительного пребывания под сооружениями бронза и гранит подвергаются разрушению, поэтому город вынужден осуществлять постоянный мониторинг и проводить реставрацию по мере необходимости.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал журналист Новини.LIVE Александр Саюн с места событий.

В Киеве снимают защитные конструкции с памятников

В столице возле памятника Лесе Украинке, расположенного на Печерске, второй день подряд продолжается демонтаж защитных сооружений. Для очистки объекта задействована специальная крупногабаритная техника Киевской городской государственной администрации.

Сейчас с памятника снимают мешки с песком и специальную пленку, которыми его обернули для защиты от обломков и взрывных волн еще в начале полномасштабного вторжения России.

Леся Українка монумент Київ
Металлические конструкции и мешки с песком. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Александр Саюн отметил, что изменение формата сохранения культурных объектов вызвало дискуссии среди киевлян, ведь часть горожан считает открытие скульптур слишком преждевременным в условиях длительного военного положения.

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В то же время в КГГА отмечают, что за более чем четыре года войны характер угроз претерпел изменения, и конструкции образца 2022 года утратили свою эффективность.

Київ пам'ятники
Процесс демонтажа. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Кроме того, длительное нахождение памятников под укрытиями привело к угрозе разрушения изнутри из-за накопления влаги, ухудшения вентиляции, появления грибка и разрушения мешков. Это создает риски для состояния бронзы, гранита и других материалов.

"Именно поэтому городские власти решили перейти к другому подходу — регулярному мониторингу технического состояния памятников, их очистке и реставрационным работам. Впрочем, это решение поддержали не все. Говорят, что открывать культурные объекты ещё рано. Сегодня памятник Лесе Украинской вновь открыт для киевлян. И это место стало символом нового этапа. Город постепенно возвращает историческим памятникам их привычный облик, но в то же время война продолжается, а вопрос защиты культурного наследия остается одним из самых сложных в столице. Видно, что в целом памятник не полностью очищен от специальной пленки и мешков", — сообщил Александр Саюн.

Как уже сообщали Новини.LIVE, Киев регулярно подвергается российским атакам, от которых сложно защититься как гражданскому населению, так и объектам инфраструктуры. Так, 30 июля российский обстрел полностью разрушил местный рынок в Оболонском районе Киева, оставив после себя огромную воронку и выжженные дотла торговые павильоны. Проблема безопасности в столице остается крайне актуальной еще и потому, что после Второй мировой войны здесь построили около тысячи бомбоубежищ и мини-бункеров, однако примерно половина из них до сих пор находится в непригодном состоянии или не используется, хотя часть таких объектов можно было бы восстановить без значительных затрат.

Киев достопримечательности памятник
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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