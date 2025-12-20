Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве неизвестные запустили дрон с флагом России — видео

В Киеве неизвестные запустили дрон с флагом России — видео

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 14:14
Дрон с флагом России запустили в Киеве 20 декабря
Дрон в небе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В центре Киева 20 декабря неизвестные запустили дрон с российским флагом. Воздушной тревоги в городе не объявляли.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Дрон с российским флагом в Киеве

Сегодня в центре Киева заметили дрон с российским триколором. Беспилотник поднялся в небо и упал.

Воздушной тревоги в столице в это время не объявляли и пока неизвестно, кто запустил этот дрон. Правоохранительные органы пока эту ситуацию не комментировали.

Напомним, в ночь на 20 декабря россияне выпустили по Украине баллистические ракеты и дроны. Враг ударил 54 воздушными целями.

Также известно, что Украина наращивает эффективность дронов-перехватчиков. В России тоже активно наращивают количество и качество разнообразного оружия, поэтому нужно постоянно искать новые и новые подходы для противодействия.

Киев флаг дроны Россия столица
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации