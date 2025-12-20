Дрон с флагом России запустили в Киеве 20 декабря

Дрон в небе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В центре Киева 20 декабря неизвестные запустили дрон с российским флагом. Воздушной тревоги в городе не объявляли.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Дрон с российским флагом в Киеве

Сегодня в центре Киева заметили дрон с российским триколором. Беспилотник поднялся в небо и упал.

Воздушной тревоги в столице в это время не объявляли и пока неизвестно, кто запустил этот дрон. Правоохранительные органы пока эту ситуацию не комментировали.

Напомним, в ночь на 20 декабря россияне выпустили по Украине баллистические ракеты и дроны. Враг ударил 54 воздушными целями.

Также известно, что Украина наращивает эффективность дронов-перехватчиков. В России тоже активно наращивают количество и качество разнообразного оружия, поэтому нужно постоянно искать новые и новые подходы для противодействия.