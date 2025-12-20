Дрон с флагом России запустили в Киеве 20 декабря

В Киеве неизвестные запустили дрон с флагом России — видео
В центре Киева 20 декабря неизвестные запустили дрон с российским флагом. Воздушной тревоги в городе не объявляли.
Дрон с российским флагом в Киеве
Сегодня в центре Киева заметили дрон с российским триколором. Беспилотник поднялся в небо и упал.
Воздушной тревоги в столице в это время не объявляли и пока неизвестно, кто запустил этот дрон. Правоохранительные органы пока эту ситуацию не комментировали.
Напомним, в ночь на 20 декабря россияне выпустили по Украине баллистические ракеты и дроны. Враг ударил 54 воздушными целями.
Также известно, что Украина наращивает эффективность дронов-перехватчиков. В России тоже активно наращивают количество и качество разнообразного оружия, поэтому нужно постоянно искать новые и новые подходы для противодействия.
