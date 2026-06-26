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Главная Киев В Киеве подняли крымскотатарский флаг у здания МИД: фото

В Киеве подняли крымскотатарский флаг у здания МИД: фото

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Дата публикации 26 июня 2026 13:32
В Киеве возле МИД подняли крымскотатарский флаг в честь праздника
Подъем крымскотатарского флага в Киеве 26 июня 2026 года. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

В Киеве ко Дню крымскотатарского флага у здания Министерства иностранных дел торжественно подняли национальный флаг крымскотатарского народа. В церемонии приняли участие украинские дипломаты, представители Меджлиса и военнослужащие. В ходе мероприятия прозвучали слова о неизбежном освобождении временно оккупированного Крыма.

Об этом с места события сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик в пятницу, 26 июня.

День кримськотатарського прапора
Церемония поднятия крымскотатарского флага в Киеве. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

В Киеве состоялось торжественное поднятие крымскотатарского флага

Сегодня, 26 июня, в День крымскотатарского флага у здания Министерства иностранных дел Украины состоялась торжественная церемония поднятия голубого флага с золотой тамгой.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Ольга Куришко, военнослужащие и дипломаты.

У Києві підняли кримськотатарський прапор
Подъем крымскотатарского флага у здания МИД 26 июня 2026 года. Фото: Анна Сирик/Новини.LIVE

Во время церемонии Рефат Чубаров напомнил, что именно 35 лет назад Второй Курултай крымскотатарского народа, собравшийся в Симферополе после 74-летнего перерыва, утвердил национальный флаг. Он также подчеркнул неизменность стремления Украины вернуть временно оккупированный полуостров.

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"Нет никаких сомнений, что Крым будет освобожден. И над этим Крымом, и во всех уголках полуострова всегда будут развеваться государственный флаг Украины и рядом — крымскотатарский национальный флаг", — подчеркнул он.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что голубой флаг с золотой тамгой стал символом сопротивления российской оккупации, борьбы за справедливость и веры в возвращение Крыма. Он также сообщил, что в этот день крымскотатарские флаги поднимают возле дипломатических представительств Украины в разных странах мира.

Церемония завершилась выступлением детей, которые прочитали стихи на украинском и крымскотатарском языках. Они были посвящены памяти, трагическим страницам истории крымскотатарского народа и его несокрушимости.

Отметим, что День крымскотатарского флага ежегодно отмечается 26 июня. Это неофициальная памятная дата, учрежденная в 2010 году по инициативе крымскотатарских общественных организаций и поддержанная Меджлисом крымскотатарского народа. Праздник посвящен национальному флагу крымских татар — голубому полотнищу с золотой тамгой, который является символом единства, достоинства и борьбы за права крымскотатарского народа.

Новини.LIVE сообщали, что Россия незаконно удерживает около 500 жителей временно оккупированного Крыма, часть из которых находится в полной изоляции без связи с внешним миром. Среди задержанных — не менее 165 представителей крымскотатарского народа, а в целом официально подтверждено более 300 незаконно осужденных лиц.

Новини.LIVE также писали, что в Крыму растет роль женщин в движении сопротивления и защите прав, в частности в форме ментального сопротивления. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что женщины традиционно принимают активное участие в борьбе за права и всегда были рядом с мужчинами в национальном движении. Он также отметил, что большинство крымских татар не поддерживает российскую оккупацию и остается верным Украине.

Киев Крым крымские татары
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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