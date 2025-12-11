Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прогремели взрывы — что известно

В Киеве прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 15:38
В Дарницком районе Киева произошел взрыв 11 декабря — что известно
Экстренные службы на месте взрыва. Фото: кадр из видео

В Дарницком районе Киева раздались звуки взрывов в четверг, 11 декабря. В результате инцидента известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Реклама
Читайте также:

В Дарницком районе произошел взрыв

По данным правоохранителей, произошло детонирование неизвестного взрывного устройства. В результате один человек погиб, а другой получил ранения.

Сейчас на месте трагедии работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Они выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, на Львовщине в ночь на 11 декабря произошло попадание неизвестного дрона в частный дом — полиция расследует дело, как покушение на убийство.

А также суд наказал жителя Кировоградской области, который незаконно хранил взрывчатку с фронта.

Киев взрыв полиция погибшие Дарницкий район
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации