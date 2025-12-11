В Дарницком районе Киева произошел взрыв 11 декабря — что известно

Экстренные службы на месте взрыва. Фото: кадр из видео

В Дарницком районе Киева раздались звуки взрывов в четверг, 11 декабря. В результате инцидента известно об одном погибшем и одном пострадавшем.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Реклама

Читайте также:

В Дарницком районе произошел взрыв

По данным правоохранителей, произошло детонирование неизвестного взрывного устройства. В результате один человек погиб, а другой получил ранения.

Сейчас на месте трагедии работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Они выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, на Львовщине в ночь на 11 декабря произошло попадание неизвестного дрона в частный дом — полиция расследует дело, как покушение на убийство.

А также суд наказал жителя Кировоградской области, который незаконно хранил взрывчатку с фронта.