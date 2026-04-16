В Киеве прогремели взрывы: есть повреждения, пострадали люди

Ночью в четверг, 16 апреля, в Киеве прогремели взрывы. Россияне атаковали столицу ракетами. Работала ПВО.

О скоростных целях в направлении Киева трижды сообщали Воздушные Силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.

Что известно о ракетном ударе

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 02:32. В 02:34, 02:38 и 02:39 военные отмечали, что с севера на столицу есть скоростные цели.

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко в 02:35 отметил, что враг атакует город ракетами, и призвал всех жителей и гостей Киева оставаться в укрытиях, пока не объявят отбой.

Городской голова Киева Виталий Кличко в 02:37 сообщил о работе ПВО, а в 02:47 отметил, что в Шевченковский район вызвали медиков — бригада уже выехала.

Читайте также:

По состоянию на 02:51 зафиксировали последствия удара в Оболонском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие. В 02:54 Тимур Ткаченко сообщил, что повреждения также зафиксировали в Подольском районе.

ОБНОВЛЕНО В 02:56: В Подольском районе произошло попадание в нежилое здание. Также упали обломки на нескольких локациях — на одной из них вспыхнул пожар. В Оболонском районе упали обломки ракеты.

ОБНОВЛЕНО В 03:11: В Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажки. Обошлось без пожара. По другому адресу возникло возгорание на первом этаже жилого дома.

ОБНОВЛЕНО В 03:19: По предварительной информации, в Подольском районе погиб 12-летний ребенок. Несколько человек пострадали.

ОБНОВЛЕНО В 03:24: В Оболонском районе вспыхнул масштабный пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты. Также горят автомобили.

ОБНОВЛЕНО В 03:24: На Оболони получили ранения четверо медиков, которые прибыли по вызову.

ОБНОВЛЕНО В 03:41: В результате атаки погиб 12-летний ребенок. Еще десять человек, среди которых несколько медиков, пострадали.

ОБНОВЛЕНО В 03:45: В Подольском районе, где произошло разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов достали ребенка. Сейчас ищут его мать.

ОБНОВЛЕНО В 03:49: И женщину, и ребенка, которых спасли в Подольском районе из-под завалов частного жилого дома, передали медикам.

ОБНОВЛЕНО В 04:15: В результате атаки погибли 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали десять жителей Киева. Шестерых травмированных госпитализировали, остальным — оказали помощь амбулаторно.

ОБНОВЛЕНО В 04:35: Количество раненых возросло до 18 человек.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго" сообщал, что россияне нанесли удар по энергетическому объекту в Нежинском районе. Оборудование получило значительные повреждения. Около пяти тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова писал, что ночью 16 апреля под российским обстрелом оказались несколько районов Харькова. Получили повреждения дома. Пострадали два человека.