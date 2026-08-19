ДТП на Чоколевском бульваре в Киеве 19 августа: что известно

Место ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве утром в среду, 19 августа, произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, в Соломенском районе Киева зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Чоколевском бульваре, и в настоящее время очевидцы сообщают о наличии погибших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГУНП г. Киева.

ДТП в Соломенском районе Киева 19 августа

Столичный Чоколевский бульвар стал местом масштабной автомобильной аварии, которая произошла около 08:50 и привела к человеческим жертвам. Легковой автомобиль марки Volkswagen на значительной скорости врезался в маршрутный автобус. Удар был настолько сильным, что после столкновения автомобиль не остановился и врезался прямо в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

Последствия аварии. Фото: «Реальный Киев»

Правоохранители подтвердили, что в результате аварии есть пострадавшие и погибшие. Точное количество жертв и раненых на данный момент не называется, поскольку подсчет и спасение людей продолжаются.

Автомобиль от удара вынесло на тротуар. Фото: Реальный Киев

Сейчас территория вокруг места аварии оцеплена. Там непрерывно работают бригады скорой помощи, которые спасают пострадавших. Также на бульвар прибыли экипажи патрульной полиции и специализированная следственно-оперативная группа главного управления столичной полиции по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

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Специалисты тщательно изучают место происшествия, чтобы полностью выяснить механизм столкновения и все обстоятельства этой утренней трагедии.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 17 августа на автодороге Киев — Чоп в пределах Бучанского района произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись три легковых автомобиля. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были переданы медикам.

В тот же день в столице возле станции метро "Дворец Украина" водитель легковушки потерял управление и вылетел за пределы дороги прямо на летнюю террасу ресторана. К счастью, серьезных жертв удалось избежать.

Между тем на столичной улице Белицкой из-за масштабного подмывания грунта и прорыва водопровода образовалась глубокая яма, в которую 10 августа мгновенно ушел под землю легковой автомобиль. Водительница сумела вовремя вытащить ребенка из салона за секунды до полного затопления машины, однако само транспортное средство получило тотальные повреждения.