Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортКиевПолитикаОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве произошло ДТП со смертельным исходом на Чоколевском бульваре

В Киеве произошло ДТП со смертельным исходом на Чоколевском бульваре

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 09:19
ДТП на Чоколевском бульваре в Киеве 19 августа: что известно
Место ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве утром в среду, 19 августа, произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, в Соломенском районе Киева зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Чоколевском бульваре, и в настоящее время очевидцы сообщают о наличии погибших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГУНП г. Киева.

ДТП в Соломенском районе Киева 19 августа

Столичный Чоколевский бульвар стал местом масштабной автомобильной аварии, которая произошла около 08:50 и привела к человеческим жертвам. Легковой автомобиль марки Volkswagen на значительной скорости врезался в маршрутный автобус. Удар был настолько сильным, что после столкновения автомобиль не остановился и врезался прямо в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

ДТП Київ 19 серпня
Последствия аварии. Фото: «Реальный Киев»

Правоохранители подтвердили, что в результате аварии есть пострадавшие и погибшие. Точное количество жертв и раненых на данный момент не называется, поскольку подсчет и спасение людей продолжаются.

Аварія Солом'янський район Києва 19 серпня
Автомобиль от удара вынесло на тротуар. Фото: Реальный Киев

Сейчас территория вокруг места аварии оцеплена. Там непрерывно работают бригады скорой помощи, которые спасают пострадавших. Также на бульвар прибыли экипажи патрульной полиции и специализированная следственно-оперативная группа главного управления столичной полиции по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Читайте также:

Специалисты тщательно изучают место происшествия, чтобы полностью выяснить механизм столкновения и все обстоятельства этой утренней трагедии.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 17 августа на автодороге Киев — Чоп в пределах Бучанского района произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись три легковых автомобиля. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были переданы медикам.

В тот же день в столице возле станции метро "Дворец Украина" водитель легковушки потерял управление и вылетел за пределы дороги прямо на летнюю террасу ресторана. К счастью, серьезных жертв удалось избежать.

Между тем на столичной улице Белицкой из-за масштабного подмывания грунта и прорыва водопровода образовалась глубокая яма, в которую 10 августа мгновенно ушел под землю легковой автомобиль. Водительница сумела вовремя вытащить ребенка из салона за секунды до полного затопления машины, однако само транспортное средство получило тотальные повреждения.

ДТП Киев смерть авария погибшие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации