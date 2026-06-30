В Киеве простились с пилотом Богданом Загорулько: фото
В Киеве простились 30 июня с пилотом Богданом Загорулько. Он погиб 16 июня в Хмельницкой области, выполняя полет в соответствии с боевым приказом.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Прощание с Богданом Загорулько
В последний путь 55-летнего майора Богдана Загорулька проводили в Михайловском Златоверхом соборе. Он — один из самых опытных украинских летчиков-испытателей.
Его знали далеко за пределами Украины. Загорулько испытывал самолеты "Антонова", командовал экипажем Ан-132D, летал на Ан-225 "Мрія", а во время демонстрационных полётов на Ан-32RE выполнял сложные фигуры высшего пилотажа, в частности знаменитую "бочку".
С началом полномасштабной войны в 2022 году пилот одним из первых добровольно вернулся в армию. Он освоил фронтовой бомбардировщик Су-24М и выполнял боевые задачи в составе 7-й бригады тактической авиации имени Франко. За мужество Богдан Загорулько был награжден орденом "За мужество" III степени.
Однако 16 июня пилот трагически погиб в Хмельницкой области, выполняя полет в соответствии с боевым распоряжением.
Как писали Новини.LIVE, 16 июня в Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М. В результате катастрофы оба члена экипажа погибли.
Известно, что вместе с Богданом Загорулько погиб 23-летний штурман Богдан Бабенко. Юноша родом из Харьковской области и был единственным ребенком в семье.
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