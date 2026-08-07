В Киеве простились с польским волонтером, погибшим во время атаки РФ

Церемония прощания с польским волонтером, погибшим в результате российского обстрела. Фото: кадр из видео

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Киеве простились с польским волонтером Мареком Русеком-Вольским, погибшим в результате российской атаки в Харькове. Он погиб 27 июля после удара российского дрона. С 2023 года волонтер регулярно приезжал в Украину с гуманитарными миссиями и помогал жителям прифронтовых районов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий в пятницу, 7 августа.

Андрей Сибига во время прощания с польским волонтером. Фото: кадр из видео

В Киеве простились с Мареком Русеком-Вольским

Во время церемонии прощания гроб волонтера накрыли флагом Польши. Среди присутствующих был министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Марек Русек-Вольский погиб 27 июля в результате российской атаки в Харькове. Причиной его гибели стал удар российского дрона.

Как известно, с 2023 года Марек Русек-Вольский регулярно приезжал в Украину с гуманитарными миссиями. Он помогал жителям прифронтовых районов, в частности в Харьковской области.

Напомним, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевьюр подтвердил гибель польского волонтера в Украине в результате российских боевых действий. По его словам, польская сторона получила информацию о смерти волонтера и выразила соболезнования его родным и близким.

"С глубокой скорбью подтверждаем информацию о смерти польского волонтера, погибшего в Украине в результате российских вооруженных действий", — заявил Вевюр, выразив глубочайшие соболезнования родным погибшего.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве возросло число погибших в результате российской атаки 5 августа. В больнице скончался 55-летний мужчина, получивший ранения во время обстрела столицы. Медикам не удалось спасти ему жизнь.

Новини.LIVE также писали, что после атак РФ в Киеве ухудшилось качество воздуха из-за продуктов горения и безветренной погоды. Эксперт Михаил Савенец предупредил о повышенном содержании приземного озона и других опасных соединений. Киевлянам рекомендуют проводить влажную уборку дома.