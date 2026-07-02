В Киеве попрощались с уличным музыкантом Денисом Опарой: фото
В Киеве в четверг, 2 июля, простились с уличным музыкантом и тиктокером Денисом Опарой, которого многие знали под псевдонимами Денчик или Oparadenchik. Церемония началась на Майдане Независимости.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.
Прощание с Денисом Опарой 2 июля
Во время церемонии прощания присутствующие почтили память Дениса минутой молчания.
Затем траурная процессия направилась к церкви Святых Петра и Павла, где состоялась панихида.
Денчика похоронили на Берковецком кладбище.
Что известно о Денисе Опаре
Денис Опара родом из Харькова, где начал свой творческий путь, выступая и играя музыку под открытым небом. Впоследствии он переехал в Киев, а широкую популярность завоевал благодаря выступлениям на Крещатике.
В феврале этого года Денчик опубликовал видео в военной форме и сообщил, что проходит службу.
Денис ушел из жизни 21 июня.
"Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех", — говорится в сообщении на его странице в Instagram.
Как писали Новини.LIVE, в 2021 году в Киеве избили Дениса Опару. Певцу и блогеру сразу вызвали скорую помощь. Известно, что ему угрожали из-за исполнения песен российского исполнителя.
А 28 июня на фронте погиб винничанин Игорь Ходжаниязов, который был музыкантом, переводчиком и многодетным отцом. Защитник попал под прямое попадание КАБу.
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