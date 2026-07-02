В Киеве попрощались с уличным музыкантом Денисом Опарой: фото

Прощание с Денисом Опарой. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В Киеве в четверг, 2 июля, простились с уличным музыкантом и тиктокером Денисом Опарой, которого многие знали под псевдонимами Денчик или Oparadenchik. Церемония началась на Майдане Независимости.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Прощание с Денисом Опарой 2 июля

Во время церемонии прощания присутствующие почтили память Дениса минутой молчания.

Прощание с Денисом Опарой 2 июля в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Минута молчания. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Затем траурная процессия направилась к церкви Святых Петра и Павла, где состоялась панихида.

Церемония отпевания. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Прощание с Денисом Опарой. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В Киеве простились с Денисом Опарой. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Денчика похоронили на Берковецком кладбище.

Похороны. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Что известно о Денисе Опаре

Денис Опара родом из Харькова, где начал свой творческий путь, выступая и играя музыку под открытым небом. Впоследствии он переехал в Киев, а широкую популярность завоевал благодаря выступлениям на Крещатике.

В феврале этого года Денчик опубликовал видео в военной форме и сообщил, что проходит службу.

Денис ушел из жизни 21 июня.

"Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех", — говорится в сообщении на его странице в Instagram.

Денис Опара. Фото: instagram.com/oparadenchik

Как писали Новини.LIVE, в 2021 году в Киеве избили Дениса Опару. Певцу и блогеру сразу вызвали скорую помощь. Известно, что ему угрожали из-за исполнения песен российского исполнителя.

А 28 июня на фронте погиб винничанин Игорь Ходжаниязов, который был музыкантом, переводчиком и многодетным отцом. Защитник попал под прямое попадание КАБу.