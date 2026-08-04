В Киеве раскрыли схему вывоза мужчин за границу

Задержание одного из фигурантов. Фото: Нацполиция Украины

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

4 августа в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и Национальной полицией пресекли крупную схему вывоза мужчин за пределы Украины. Возглавлял нелегальный бизнес 33-летний уроженец Черкасской области, а поиском потенциальных беглецов занималась администрация одного из столичных хостелов.

Об этом Новини.LIVE узнали от пресс-службы ГПСУ.

В Киеве организовали схему по незаконному вывозу мужчин за границу

Организатором преступной группы оказался 33-летний уроженец Черкасской области. Именно он разработал маршруты, скоординировал действий сообщников и полностью руководил процессом вывоза «клиентов».

Следственные действия. Фото: ГПСУ

Правой рукой организатора стали администратор одного из киевских хостелов и его непосредственный помощник. Они отвечали за поиск военнообязанных и сбор средств за нелегальные «услуги». После того как мужчина соглашался на условия, в дело вступали еще двое участников группировки.

Их главной задачей было безопасно доставить людей к государственной границе и сопровождать их во время самой попытки перехода на территорию другой страны.

За свои услуги злоумышленники вымогали от 9 до 14 тысяч долларов США с одного человека. Финансовые расчеты проходили в два этапа: одну часть суммы беженцы отдавали во время первых личных встреч с посредниками, а окончательный расчет производился непосредственно перед выездом из Киева к месту пересечения границы.

Изъятые средства. Фото: ГПСУ

В ходе серии обысков правоохранители изъяли наличные деньги в различных валютах, предположительно полученные преступным путем, а также десять мобильных телефонов, через которые велась теневая коммуникация.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Киеве правоохранители раскрыли очередную коррупционную схему уклонения от мобилизации. Выяснилось, что группа из четырёх человек организовала оформление фиктивных браков, за которые военнообязанным обещали законную отсрочку и беспрепятственный выезд за границу за 7 тысяч долларов.

Параллельно в столичном регионе зафиксирован другой резонансный случай взяточничества, в котором в настоящее время подозревают сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, который вымогал 68 тысяч долларов за предоставление отсрочки от призыва.