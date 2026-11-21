Пожар ночью. Фото иллюстративное: imagedelivery.net

В ночь на субботу, 21 ноября, в Киеве прогремел взрыв. В столице Украины продолжалась воздушная тревога желтого уровня, который означает угрозу применения ударных беспилотников.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении города, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщений t.me/kpszsu

Что известно о взрыве в Киеве ночью 21 ноября

Воздушная тревога в столице длилась с 00:41 до 00:51. В 00:40 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что над Киевским водохранилищем находится реактивный БпЛА, который летит на Гостомель или Вышгород. В 00:42 военные уточнили, что беспилотник через Вышгород направляется на Киев.

ОБНОВЛЕНО: Около 01:54 в столице раздались повторные взрывы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что в результате атаки РФ на столицу в ночь на 20 ноября получили повреждения три путепровода. Речь идет о Подольско-Воскресенском, Дарницком и Южном мостах. Усложнилось движение с правого на левый берег.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Киева писал, что ночью 20 ноября российскому удару подверглись Подольский, Оболонский и Голосеевский районы столицы. Возникли пожары. Не обошлось без жертв и пострадавших.