В Киеве у здания Рады прошла акция в поддержку Михаила Федорова

Люди держат картонные таблички. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Утром во вторник, 18 августа, у здания Верховной Рады во время первого пленарного заседания после перерыва состоялся очередной митинг в поддержку бывшего главы Министерства обороны Михаила Федорова. Участники мероприятия требуют от власти прозрачности в принятии решений и держат плакаты с соответствующими лозунгами и призывами прислушаться к их позиции.

Об этом с места событий сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

Киевляне требуют от властей прислушаться к позиции народа по поводу Федорова

Участники митинга принесли плакаты с надписями «Верните Федорова», «Хватит тратить наше время» и «Прозрачные решения», призывая народных избранников и руководство государства обратить внимание на их позицию.

Женщины держат плакаты. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Митингующие подчеркивают недопустимость длительного отсутствия главы оборонного ведомства в условиях боевых действий и призывают исправить кадровые просчеты.

Участница пикета. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

"Мы здесь для того, чтобы помочь властям понять свою ошибку и вовремя её исправить. Потому что, если нет, то зима будет тяжёлой, и не одна зима. Что нужно исправить? Отстранение Федорова от должности министра обороны, потому что он был крайне неэффективен на своём посту. И вот уже месяц, как государство находится без министра обороны во время войны. Такого быть не может. Также за министерство по делам ветеранов, потому что Виталий Ким не является ветераном и не может понять ветеранов", — отметил один из участников акции.

Кроме того, активисты напомнили о нормах прямой демократии и заявили о необходимости пересмотра ряда других назначений и увольнений в исполнительной власти.

Участники мирной акции протеста. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

"Потому что сегодня Верховная Рада приступила к работе. И, соответственно, мы хотим напомнить им, что они должны делать. А они должны прислушиваться к народу, ведь они избраны народом. И, согласно статье 5 Конституции Украины, власть — это народ, а не президент, не парламент и тому подобное. Я, как представительница народа, вышла, чтобы выразить свое несогласие с решениями президента. И так как вот уже сколько дней мы пытались достучаться до президента, то сейчас мы пытаемся достучаться до парламента", — пояснила участница митинга.

Среди ключевых требований пикетчиков остаются отставка Виталия Кима и Рустема Умерова, а также восстановление Федорова в министерстве обороны.

"Остается требование о возвращении Федорова на пост министра обороны, поскольку на данный момент он наиболее эффективен на этой должности. Отстранение Виталия Кима от должности министра по делам ветеранов, поскольку Виталий Ким не имеет никакой связи с ветеранами и, соответственно, делами ветеранов должен заниматься ветеран. Ну и, в принципе, отстранение Умерова от любых должностей, ведь фигурант "плёнок Миндича" не может занимать такие государственные посты. Ну и, в принципе, мы уже вот больше месяца без министра обороны в воюющей стране — это невозможно", — подытожила участница митинга.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве уже более месяца продолжаются мирные акции протеста, вызванные кадровыми перестановками в военно-политическом руководстве страны. Участники митинга с национальной символикой и плакатами требуют от власти наладить открытый диалог с гражданским обществом, а также вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны.

Волна митингов охватила не только столицу. Так, очередной митинг состоялся на площади возле Национального драматического театра имени Ивана Франко, где собралось около двухсот активистов. Участники акции призвали восстановить чиновника на посту главы оборонного ведомства и принять четкую стратегию дальнейшего технологического развития и реформирования оборонного сектора.