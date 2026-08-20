В Киеве уже шестеро горожан погибли в результате обстрела

Спасатель ГСЧС осматривает обломки здания в Киеве 20 августа. Фото: ГСЧС

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Число жертв ночного обстрела Киева возросло: известно, что по состоянию на 07:11 20 августа уже шесть человек погибли и 33 получили травмы. Последствия атаки ликвидируются в трех районах столицы. Все оперативные службы находятся на местах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные пресс-службы ГСЧС.

В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы в обстрелянных районах

Число жертв удара по Киеву возросло до шести человек. Кроме того, на данный момент известно о как минимум 33 пострадавших, получивших травмы в результате вражеских действий.

Разрушенная квартира. Фото: ГСЧС Киева

Работа экстренных служб сейчас сосредоточена в трёх районах города: Соломенском, Дарницком и Святошинском. Именно там непрерывно продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.

Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

В ходе поисково-спасательных работ специалистам ГСЧС удалось извлечь из-под завалов двух человек.

Остатки от ракет. Фото: ГСЧС Киева

Работы на местах разрушений не прекращаются, оперативные подразделения продолжают разбирать обломки поврежденных зданий.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киева

Официальная информация о точном количестве пострадавших и общих масштабах разрушений пока продолжает уточняться.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве и Киевской области в ночь на 20 августа раздавались мощные взрывы из-за массированной атаки со стороны российских войск. Силы ПВО отражали атаку с использованием дронов и ракет.

Из-за обстрелов Укрзализныця объявила об изменении движения поездов. В частности, пригородные поезда, курсирующие по Киевской области, будут следовать сегодня, 20 августа, с изменениями в маршруте.

В результате атаки два района Киева и часть области остались без электроснабжения. Энергетики работают на местах. Также российская атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры в нескольких районах города. В частности, взрывная волна и обломки повредили медицинское учреждение и ряд зданий, а на территории складских комплексов и других коммерческих объектов вспыхнули масштабные пожары.