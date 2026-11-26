Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKyiv

Унаслідок балістичної атаки на Київ пізно ввечері в середу, 25 листопада, постраждали четверо людей. Двох потерпілих, які перебувають у тяжкому стані, госпіталізували. Ще двом людям надали допомогу амбулаторно.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про балістичний удар по Києву ввечері 25 листопада

Повітряна тривога у столиці тривала від 22:44 25 листопада до 00:16 26 листопада. О 22:45 Повітряні Сили ЗС України повідомили, що на Київ летить швидкісна ціль, а о 22:45 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. О 23:36 військові зафіксували в повітряному просторі балістичні ракети: ворожі цілі тримали курс на столицю.

Скриншот повідомлень t.me/kpszsu

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, від удару постраждав Деснянський район. Там зазнали пошкоджень дві будівлі та торговельний центр.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києві Віталія Кличка повідомляв, що ввечері 25 листопада у столиці пролунали вибухи. Місто опинилося під атакою балістичних ракет. У Деснянському районі сталися влучання та є постраждалі.

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Також ми з посиланням на виконуючого обов'язки міського голови Білої Церкви Володимира Вовкотруба та ДСНС Київщини повідомляли про наслідки обстрілу Білоцерківському району вночі 25 листопада. Атака пошкодила гіпермаркет "Епіцентр", відділення Нової пошти, підприємство та дві вантажівки. Одна людина загинула.