В Киеве запретили движение грузовиков из-за жары свыше +28 °C

Грузовики. Фото иллюстративное: УНИАН

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Чтобы защитить асфальт от деформации в жару, власти закрыли в Киеве проезд для грузовиков с нагрузкой на ось свыше семи тонн на период, пока температура не опустится ниже +28 °C. Переждать неблагоприятный температурный период водителям предлагают на специально отведенных стоянках.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева, передает Новини.LIVE.

В Киеве ограничивают движение габаритных грузовиков из-за сильной жары

Отныне, как только показатели термометров достигнут отметки в +28 °C и будут подниматься выше, движение по городу для определенных категорий транспорта будет заблокировано. Такие меры принимаются исключительно для того, чтобы дорожное покрытие не деформировалось под значительным весом и не разрушалось.

Под действие правил подпадают все грузовики, фактическая масса которых превышает 24 тонны. Кроме того, ограничения распространяются на транспортные средства, у которых нагрузка на одну ось составляет более 7 тонн.

На время действия этих запретов водителям грузовиков необходимо останавливаться на площадках для временной стоянки. Их обозначили в пределах полос отвода автомобильных дорог, а также непосредственно возле объектов дорожного сервиса, где можно безопасно переждать самые жаркие часы.

По прогнозам синоптиков, о чем писали Новини.LIVE, в Киеве во вторник, 4 августа, ожидается жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +37 °C, но дождей, зато, не будет.

Между тем на самых популярных АЗС Киева по состоянию на утро 4 августа цены на топливо практически не изменились. Сейчас самым дорогим на рынке является дизельное топливо, которое уже местами стоит почти 94 гривны за литр.