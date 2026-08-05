В Киевской области из-за жары ввели ограничения на движение грузовиков по трассам

Грузовики на украинской трассе. Фото: Новини.LIVE

Александр Шорохов Редактор

Патрульная полиция Киевской области ввела временные ограничения на движение грузового автомобильного транспорта из-за сильной жары. Специальный тепловой режим вступает в силу сегодня с 12:00 на всех ключевых автомобильных дорогах региона. Это делается для защиты и сохранения асфальтового покрытия от преждевременного разрушения и деформации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киевской области.

Критерии ограничений для тяжеловесного транспорта

Введенные правила непосредственно касаются водителей крупных магистральных грузовиков и специальных грузовых автомобилей в период пиковых температурных нагрузок.

"Запрет касается транспорта с фактической массой свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 тонн", — сообщили в полиции.

В полиции подчеркнули, что во время действия этого ограничения водителям рекомендуется использовать для временной стоянки имеющиеся площадки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Движение разрешат после того, как температура опустится ниже установленной нормы.

Как ранее писали Новини.LIVE, летняя жара создает серьезную угрозу для здоровья людей и водителей. Семейный врач Александра Мельничук в эфире День.LIVE предупредила, что закрытый салон автомобиля на солнце быстро нагревается до 80 градусов, поэтому оставлять там детей или животных категорически запрещено, так как это может привести к гибели.

Также мы сообщали, что высокая температура воздуха усугубляет экологическую ситуацию после вражеских атак. Из-за масштабных пожаров после ночных обстрелов в Броварах, Обухове и Вишневом зафиксировали сильное задымление, а экологи обнаружили повышенный уровень угарного газа и пыли.