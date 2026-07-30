В киевском метро заявили, что не закрывали станции во время тревоги

Киевляне в метро во время воздушного налета. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Киевском метрополитене заявили, что во время воздушных тревог станции метро работают в качестве укрытий без ограничения доступа для людей. Этой ночью в метро находились более 56 тысяч жителей столицы.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене, передает Новини.LIVE.

В киевском метро разъяснили правила пребывания во время тревог

В столичном метрополитене опровергли информацию о якобы запрете или ограничении доступа людей на станции метро во время воздушной тревоги.

В метрополитене подчеркнули, что после объявления опасности все станции были открыты и выполняли функцию укрытий.

В то же время в некоторых случаях сотрудники могли просить людей покинуть служебные помещения и перейти на платформы. Там пояснили, что технические помещения и технологические проходы не предназначены для пребывания гражданских лиц и остаются закрытыми из соображений безопасности.

В метро призвали пользоваться официальной информацией

В Киевском метрополитене напомнили, что метро является сооружением двойного назначения: в обычное время оно перевозит пассажиров, а во время воздушных тревог может использоваться в качестве укрытия.

Жителям столицы рекомендуют, по возможности, заранее приходить на станции, если они планируют воспользоваться метро в качестве укрытия. График работы каждой станции размещен непосредственно на входах.

Также в метрополитене советуют во время длительных тревог выбирать центральные станции, где обычно больше места для размещения людей.

В ведомстве призвали киевлян проверять информацию только из официальных источников и соблюдать правила безопасности во время пребывания на станциях.

Киевляне на станции метро во время воздушной тревоги. Фото: Киевский метрополитен/Facebook

Новини.LIVE писали, что в харьковском метро рассматривают возможность использования дополнительных вагонов для защиты жителей во время масштабных обстрелов. Однако сейчас на станциях достаточно места, поэтому дополнительные вагоны не нужны.

Новини.LIVE сообщали, что на фоне массированных российских атак метрополитен остается одним из самых надежных укрытий для жителей Киева. Из-за большого количества людей, проводящих ночи на станциях, в соцсетях предложили оставлять поезда на платформах, чтобы желающие могли отдохнуть в вагонах.