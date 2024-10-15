В Киеве прогремели мощные взрывы

Взрыв в городе. Фото: MIG

В Киеве вечером во вторник, 15 октября, раздались взрывы. В столице объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

Читайте также:

Взрывы в Киеве

В 22.36 в столице объявили воздушную тревогу.

В 22:48 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о беспилотниках над Троещиной. И предупредил о возможной работе ПВО.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

В 22.20 местные СМИ сообщили о взрывах в Киеве.

Скриншот сообщения о взрывах в Киеве

В 22:52 в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работает ПВО.

Скриншот сообщения КМВА

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Киевской области во вторник, 15 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Ранее мы писали, что вечером 15 октября в Харькове раздались взрывы. Сообщается, что россияне применили управляемые авиационные бомбы.