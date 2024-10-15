В Киеве прогремели мощные взрывы

В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве вечером во вторник, 15 октября, раздались взрывы. В столице объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные СМИ.
Взрывы в Киеве
В 22.36 в столице объявили воздушную тревогу.
В 22:48 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о беспилотниках над Троещиной. И предупредил о возможной работе ПВО.
В 22.20 местные СМИ сообщили о взрывах в Киеве.
В 22:52 в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работает ПВО.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, в Киевской области во вторник, 15 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Ранее мы писали, что вечером 15 октября в Харькове раздались взрывы. Сообщается, что россияне применили управляемые авиационные бомбы.
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