В Киевской области прогремела серия взрывов

В Киевской области раздались взрывы
В Киевской области во вторник, 15 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрыв на Киевщине
В 20:33 в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
В 20:54 в Воздушных силах сообщили о "шахедах" в Киевской области.
В 21:32 в Киевской области прогремел взрыв.
В 21:21 в Киевской ОВА заявили, что в воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним вечером 15 октября в Харькове раздались взрывы. Сообщается, что россияне применили управляемые авиационные бомбы.
Ранее мы писали, что оккупанты ночью 15 октября нанесли удар по Николаеву, используя ракеты типа С-300.
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