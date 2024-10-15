В Киевской области прогремела серия взрывов

Пожар после взрывов Фото иллюстративное: Telegram-канал Pravda Gerashchenko

В Киевской области во вторник, 15 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В 20:33 в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

В 20:54 в Воздушных силах сообщили о "шахедах" в Киевской области.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

В 21:32 в Киевской области прогремел взрыв.

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот

В 21:21 в Киевской ОВА заявили, что в воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним вечером 15 октября в Харькове раздались взрывы. Сообщается, что россияне применили управляемые авиационные бомбы.

Ранее мы писали, что оккупанты ночью 15 октября нанесли удар по Николаеву, используя ракеты типа С-300.