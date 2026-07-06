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Главная Киев В Подольском районе Киева в жилые дома попали 4 ракеты: Ткаченко

В Подольском районе Киева в жилые дома попали 4 ракеты: Ткаченко

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 12:51
По домам на Пол прилетело 4 ракеты: Ткаченко
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Российские войска выпустили сразу четыре ракеты по одному объекту в Подольском районе Киева во время массированного ночного налета 6 июля. В результате этих точных вражеских ударов только на Подоле уже официально известно о пяти погибших мирных жителях столицы. Число жертв этой трагедии может резко возрасти, поскольку спасатели продолжают проводить сложную поисковую операцию под завалами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий главы Киевской ГВА Тимура Ткаченко  журналисту Александру Саюну.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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