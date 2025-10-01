Что известно об утренних взрывах на Киевщине 1 октября 2025 года

Взрывы на Киевщине — что говорят в ОВА
Взрывы прогремели на Киевщине сейчас, утром в среду, 1 октября. Продолжается воздушная тревога в Бучанском и Вышгородском районах.
КОВА предупредила о работе ПВО.
Что известно о взрывах на Киевщине утром 1 октября
В 05:16 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.
Где объявили воздушную тревогу ночью 1 октября
По состоянию на 05:22 воздушная тревога, кроме двух районов Киевщины, продолжается в Черниговской области, а также в частях Кировоградской, Харьковской и Сумской областей.
Напомним, вечером прогремели взрывы в Измаиле Одесской области. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики.
Также мы сообщали, что ночью 1 октября РФ нанесла удары по Харькову. Есть пострадавшие.
