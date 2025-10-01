Что известно об утренних взрывах на Киевщине 1 октября 2025 года

Работа ПВО ночью. Фото иллюстративное: armyinform.com

Взрывы прогремели на Киевщине сейчас, утром в среду, 1 октября. Продолжается воздушная тревога в Бучанском и Вышгородском районах.

КОВА предупредила о работе ПВО.

Скриншот сообщения Киевской ОГА

Что известно о взрывах на Киевщине утром 1 октября

В 05:16 в Киевской ОВА предупредили о работе ПВО. Граждан призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину: не фиксировать и не распространять в интернете работу военнослужащих.

Где объявили воздушную тревогу ночью 1 октября

Карта воздушных тревог по состоянию на 05:22 1 октября

По состоянию на 05:22 воздушная тревога, кроме двух районов Киевщины, продолжается в Черниговской области, а также в частях Кировоградской, Харьковской и Сумской областей.

Напомним, вечером прогремели взрывы в Измаиле Одесской области. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики.

Также мы сообщали, что ночью 1 октября РФ нанесла удары по Харькову. Есть пострадавшие.